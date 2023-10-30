Турэксперт Велибекова высказалась о популярности ОАЭ среди российских туристов

Управляющий партнёр и основатель компании «Премьер Туризм» Камила Велибекова прокомментировала популярность среди российских туристов такого направления, как ОАЭ.

«Дубай — один из самых современных мегаполисов мира», — заявила она в беседе с «МК в Питере».

По её словам, Дубай предлагает гостям активный отдых и развлечения, а ещё одна причина популярности направления — целенаправленное расширение пакета туристических предложений.

«Всё это в сочетании с высоким уровнем безопасности, качеством жизни и бытового комфорта делает Объединённые Арабские Эмираты желанным направлением для туристов из самых разных стран», — добавила Велибекова.

Ранее генеральный директор компании Tez Tour Воскан Арзуманов в беседе с НСН заявил, что ОАЭ лидируют по бронированиям на зимний период.