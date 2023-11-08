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Попова: в России выявили десять случаев заболевания вариантом коронавируса «пирола»

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявили десять случаев заболевания вариантом коронавируса «пирола».
Попова: в России выявили десять случаев заболевания вариантом коронавируса «пирола»
  • Gettyimages.ru

«Семь случаев — в Санкт-Петербурге и три случая — в Москве», — отметила Попова. Её слова приводит ТАСС. 

По её словам, все случаи нового варианта COVID-19, зарегистрированные в столице, являются завозными. Речь идёт о российских гражданах, которые вернулись из Турции и Германии.

Глава Роспотребнадзора добавила, что ведомство ожидает распространения нового варианта в России.

При этом он не вызывает более тяжёлого течения заболевания, добавила она.

Также Попова заявила о второй осенней волне заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.

Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН выразил мнение, что от гриппа и COVID-19 желательно вакцинироваться раз в год.

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