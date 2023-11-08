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Глава Роспотребнадзора заявила о второй осенней волне заболеваемости COVID-19

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о второй осенней волне заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Глава Роспотребнадзора заявила о второй осенней волне заболеваемости COVID-19
  • РИА Новости

Об этом она сказала в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

«Если говорить о ковиде, то на сегодняшний день мы видим вторую, более высокую волну, чем первая, которая была в сентябре», — цитирует её Интерфакс. 

По словам Поповой, заболеваемость поднимается.

«Сегодняшняя регистрация недельная составляет 35—36 тыс. (случаев. — RT), вот за прошедшую неделю. И это в два раза больше, чем месяц назад», — отметила она.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН выразил мнение, что от гриппа и COVID-19 желательно вакцинироваться раз в год.

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