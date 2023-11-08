Глава Роспотребнадзора заявила о второй осенней волне заболеваемости COVID-19
- РИА Новости
Об этом она сказала в ходе правительственного часа в Совете Федерации.
«Если говорить о ковиде, то на сегодняшний день мы видим вторую, более высокую волну, чем первая, которая была в сентябре», — цитирует её Интерфакс.
По словам Поповой, заболеваемость поднимается.
«Сегодняшняя регистрация недельная составляет 35—36 тыс. (случаев. — RT), вот за прошедшую неделю. И это в два раза больше, чем месяц назад», — отметила она.
Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН выразил мнение, что от гриппа и COVID-19 желательно вакцинироваться раз в год.