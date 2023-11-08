Вильфанд: октябрь оказался аномально тёплым почти во всех регионах

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что октябрь 2023 года оказался аномально тёплым почти во всех регионах страны.

«Практически на всей территории страны температура была выше нормы. Очень тепло было на азиатской территории страны — на три-четыре градуса выше нормы. Температура существенно больше нормы на два-три градуса (на юге. — RT). Очень тёплый месяц», — отметил Вильфанд в беседе с телеканалом «Звезда».

Вместе с тем, сказал эксперт, в Москве было холоднее обычного. Температура воздуха была в среднем на 0,3 градуса ниже нормы.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, какой будет погода в Москве в ноябре.