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Вильфанд: октябрь оказался аномально тёплым почти во всех регионах

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что октябрь 2023 года оказался аномально тёплым почти во всех регионах страны.
Вильфанд: октябрь оказался аномально тёплым почти во всех регионах
  • Gettyimages.ru

«Практически на всей территории страны температура была выше нормы. Очень тепло было на азиатской территории страны — на три-четыре градуса выше нормы. Температура существенно больше нормы на два-три градуса (на юге. — RT). Очень тёплый месяц», — отметил Вильфанд в беседе с телеканалом «Звезда».

Вместе с тем, сказал эксперт, в Москве было холоднее обычного. Температура воздуха была в среднем на 0,3 градуса ниже нормы.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, какой будет погода в Москве в ноябре.

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