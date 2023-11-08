Вильфанд: октябрь оказался аномально тёплым почти во всех регионах
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«Практически на всей территории страны температура была выше нормы. Очень тепло было на азиатской территории страны — на три-четыре градуса выше нормы. Температура существенно больше нормы на два-три градуса (на юге. — RT). Очень тёплый месяц», — отметил Вильфанд в беседе с телеканалом «Звезда».
Вместе с тем, сказал эксперт, в Москве было холоднее обычного. Температура воздуха была в среднем на 0,3 градуса ниже нормы.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, какой будет погода в Москве в ноябре.