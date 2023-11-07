Синоптик Шувалов: температура воздуха на неделе в Москве будет выше нормы

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, какой будет погода в Москве в ноябре.

В текущем месяце уже была зарегистрирована аномально тёплая погода, когда в первый день месяца воздух прогрелся до +15 °С, напомнил синоптик в беседе с телеканалом «360».

«Температура постепенно уйдёт от экстремальных значений. Большую часть недели столбики термометров в Москве продержатся на отметке +6 °С, что на два-три градуса выше нормы», — подчеркнул Шувалов.

По его словам, с понедельника, 13 ноября, температура воздуха понизится: по ночам — до +3…-5 °С, днём — 0…-2 °С.

Ранее синоптики спрогнозировали похолодание в Ростовской области с 10 ноября 2023 года.