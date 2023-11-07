В Ростовской области ожидается похолодание с 10 ноября
- РИА Новости
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на Гидрометцентр.
Во вторник, 7 ноября, солнечно, температура +16 °С, ветер 4 м/с.
В среду, 8 ноября, облачно, температура воздуха +15 °С.
В четверг, 9 ноября, в регионе пройдут дожди, усилится ветер. Температура +14 °С.
В пятницу, 10 ноября, похолодает до +12 °С .
В субботу, 11 ноября, облачно, температура воздуха +13 °С.
Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице на предстоящей неделе.