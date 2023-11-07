RT в Telegram
Подпишись

В Ростовской области ожидается похолодание с 10 ноября

Короткая ссылка
Синоптики спрогнозировали похолодание в Ростовской области с 10 ноября 2023 года. Температура опустится до +12 °С.
В Ростовской области ожидается похолодание с 10 ноября
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на Гидрометцентр.

Во вторник, 7 ноября, солнечно, температура +16 °С, ветер 4 м/с.

В среду, 8 ноября, облачно, температура воздуха +15 °С.

В четверг, 9 ноября, в регионе пройдут дожди, усилится ветер. Температура +14 °С.

В пятницу, 10 ноября, похолодает до +12 °С .

В субботу, 11 ноября, облачно, температура воздуха +13 °С.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице на предстоящей неделе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить