В Ростовской области ожидается похолодание с 10 ноября

Синоптики спрогнозировали похолодание в Ростовской области с 10 ноября 2023 года. Температура опустится до +12 °С.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на Гидрометцентр.

Во вторник, 7 ноября, солнечно, температура +16 °С, ветер 4 м/с.

В среду, 8 ноября, облачно, температура воздуха +15 °С.

В четверг, 9 ноября, в регионе пройдут дожди, усилится ветер. Температура +14 °С.

В пятницу, 10 ноября, похолодает до +12 °С .

В субботу, 11 ноября, облачно, температура воздуха +13 °С.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице на предстоящей неделе.