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Онищенко заявил о плановом подъёме заболеваемости гриппом

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Академик РАН Геннадий Онищенко высказался о ситуации с гриппом в России.
Онищенко заявил о плановом подъёме заболеваемости гриппом
  • Gettyimages.ru

«Идёт плановый подъём заболеваемости, который пока сдерживается, особенно в европейской части, где живёт всё население», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, необходимо сосредоточиться на плановой вакцинации.

Онищенко также напомнил о группах риска по гриппу.

«Это те, кому вакцинация необходима по медицинским показаниям, — школьники, старшее поколение, люди, работающие в тех областях, где идёт постоянный контакт с людьми: учителя, врачи, работники торговли, общепита и журналисты», — сказал он.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН выразил мнение, что от гриппа и COVID-19 желательно вакцинироваться раз в год.

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