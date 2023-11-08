Победителя Всемирного конкурса китайского языка поздравили во Владивостоке
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В соревновании, которое проходило в два этапа, приняли участие представители 160 стран. В результате с каждого континента выбрали всего пять человек, передаёт ОТР.
Один из призов конкурса — обучение в любом университете Китая. Школьник выбрал для себя экономическое направление. После окончания учёбы он планирует вернуться в Приморский край и развивать бизнес.
Ранее RIA56 сообщало, что школьники из Оренбурга завоевали золото и серебро на соревнованиях по спортивному программированию в Татарстане.