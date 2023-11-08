На Ставрополье задействуют ИИ для помощи при трудоустройстве
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Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ».
«Искусственный интеллект не просто будет подсказывать, какая для гражданина подходит работа, но и вести вместе с этим гражданином его дневник трудоустройства», — заявила директор «Краевого кадрового центра» Виктория Полюбина.
Также она отметила, что в регионе зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что спрос на рабочий персонал вырос в Калининградской области в 2023 году.