На Ставрополье задействуют ИИ для помощи при трудоустройстве

В Ставропольском крае жителям в поиске работы будет помогать искусственный интеллект. Тестирование новой платформы пройдёт в 2024 году.

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ».

«Искусственный интеллект не просто будет подсказывать, какая для гражданина подходит работа, но и вести вместе с этим гражданином его дневник трудоустройства», — заявила директор «Краевого кадрового центра» Виктория Полюбина.

Также она отметила, что в регионе зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что спрос на рабочий персонал вырос в Калининградской области в 2023 году.