Предпринимателям Татарстана оказали помощь на 992,2 млн рублей с начала года
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Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на региональное Минэкономики.
Помощь предоставлена, в частности, в виде финансирования, поручительств, специальных курсов и консультаций.
Как отметили в ведомстве, в настоящее время в республике численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, составляет 827,3 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что число социальных предпринимателей в ЯНАО выросло на 40%.