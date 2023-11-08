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Предпринимателям Татарстана оказали помощь на 992,2 млн рублей с начала года

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В Республике Татарстан с начала 2023 года 403 предпринимателя получили финансовую помощь на 992,2 млн рублей.
Предпринимателям Татарстана оказали помощь на 992,2 млн рублей с начала года
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на региональное Минэкономики.

Помощь предоставлена, в частности, в виде финансирования, поручительств, специальных курсов и консультаций.

Как отметили в ведомстве, в настоящее время в республике численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, составляет 827,3 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что число социальных предпринимателей в ЯНАО выросло на 40%.

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