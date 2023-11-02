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Число социальных предпринимателей в ЯНАО выросло на 40%

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В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) число предпринимателей, занятых в социальной сфере, выросло на 40% — с 79 человек в 2022 году до 100 в 2023-м.
Число социальных предпринимателей в ЯНАО выросло на 40%
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Социальный бизнес в регионе представлен творческими мастерскими, образовательными студиями, кабинетами психологии. Также открываются заведения для людей с особенностями развития и организации инклюзивного типа.

Кроме того, для социальных предпринимателей в регионе предусмотрены губернаторские гранты и профильное обучение.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в текущий момент в регионе работает около 7 тыс. НКО.

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