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Губернатор Кубани Кондратьев заявил о необходимости расширения мер поддержки НКО

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в текущий момент в регионе работают около семи тысяч НКО.
Губернатор Кубани Кондратьев заявил о необходимости расширения мер поддержки НКО
  • РИА Новости

По его словам, в каждом муниципалитете края должны быть доступны программы целевой помощи, информирует Агентство Бизнес Новостей.

В этом году НКО региона привлекли более 145 млн рублей в виде грантов от президентского Фонда, и ещё 100 млн были выиграны в рамках краевых конкурсов.

Краснодар ежегодно входит в десятку лидеров по числу социальных проектов от НКО, которые получают гранты от президентского Фонда.

В сентябре «Утро.ру» сообщало, что в Москве подвели итоги конкурса грантов мэра для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), на который поступило почти 900 заявок.

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