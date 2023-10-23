Губернатор Кубани Кондратьев заявил о необходимости расширения мер поддержки НКО
- РИА Новости
По его словам, в каждом муниципалитете края должны быть доступны программы целевой помощи, информирует Агентство Бизнес Новостей.
В этом году НКО региона привлекли более 145 млн рублей в виде грантов от президентского Фонда, и ещё 100 млн были выиграны в рамках краевых конкурсов.
Краснодар ежегодно входит в десятку лидеров по числу социальных проектов от НКО, которые получают гранты от президентского Фонда.
В сентябре «Утро.ру» сообщало, что в Москве подвели итоги конкурса грантов мэра для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), на который поступило почти 900 заявок.