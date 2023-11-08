Собянин: Музей под открытым небом посетили более 254 тысяч человек 5—7 ноября
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на личный блог мэра.
«В этом году главной темой экспозиции стала повседневная жизнь Москвы в самые трудные месяцы первого года войны», — сказано в тексте.
Для горожан развернули шесть мультимедийных инсталляций. Кроме этого, на площади выставили 60 военных машин и другую технику времён Великой Отечественной войны.
Ранее сообщалось, что Сергей Собянин посетил церемонию возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, приуроченную к 82-й годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года.