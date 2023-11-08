Собянин: Музей под открытым небом посетили более 254 тысяч человек 5—7 ноября

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Музей под открытым небом, организованный по случаю 82-й годовщины военного парада 1941 года на Красной площади, в период с 5 по 7 ноября посетили более 254 тыс. человек.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на личный блог мэра.

«В этом году главной темой экспозиции стала повседневная жизнь Москвы в самые трудные месяцы первого года войны», — сказано в тексте.

Для горожан развернули шесть мультимедийных инсталляций. Кроме этого, на площади выставили 60 военных машин и другую технику времён Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин посетил церемонию возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, приуроченную к 82-й годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года.