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Собянин посетил церемонию возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата

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В Александровском саду Москвы состоялась церемония возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата, приуроченная к 82-й годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года. В ней принял участие мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин посетил церемонию возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата
  • РИА Новости

Об этом информирует «Москва 24».

Два венка из еловых ветвей, украшенных цветами и красными лентами, возложили к Вечному огню военнослужащие Преображенского полка под звуковое сопровождение Военного образцового оркестра почётного караула.

Присутствовавшие почтили память погибших минутой молчания. Затем прозвучал гимн Российской Федерации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 5 по 7 ноября на Красной площади работал музей под открытым небом. Посетители могли познакомиться с историей начала Великой Отечественной войны и бытом жителей Москвы тех лет.

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