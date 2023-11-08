RT в Telegram
Подпишись

Греф заявил, что сотрудников Сбера вызывали в прокуратуру из-за ИИ

Короткая ссылка
Сотрудников Сбера вызывали в прокуратуру из-за искусственного интеллекта: нейросеть банка добавила купола собора Василия Блаженного на флаг России, но всё обошлось, заявил глава компании Герман Греф.
Греф заявил, что сотрудников Сбера вызывали в прокуратуру из-за ИИ
  • РИА Новости

«Мы только опубликовали модели, и нас, и «Яндекс» тут же вызвали в прокуратуру. Модель генеративная, пытается улучшить, на российском флаге нарисовала купола собора Василия Блаженного. Депутаты посчитали, что это издевательство над нашим национальным флагом», — цитирует его РИА Новости.

Греф отметил, что некоторые вещи, вроде государственных символов, нейросеть не генерирует. По его словам, государство должно отнестись к молодой технологии с пониманием.

«Хорошо, что прокурор современный попался, с чувством юмора, нас никуда не привлекли», — добавил он.

Глава Сбербанка ранее выразил надежду на то, что искусственный интеллект пока не заменит его на рабочем месте, но данный процесс уже идёт. 

Российский лидер заявил, что в России в настоящее время возможен большой скачок в науке для перехода к новому технологическому укладу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить