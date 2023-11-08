Греф заявил, что сотрудников Сбера вызывали в прокуратуру из-за ИИ

Сотрудников Сбера вызывали в прокуратуру из-за искусственного интеллекта: нейросеть банка добавила купола собора Василия Блаженного на флаг России, но всё обошлось, заявил глава компании Герман Греф.

«Мы только опубликовали модели, и нас, и «Яндекс» тут же вызвали в прокуратуру. Модель генеративная, пытается улучшить, на российском флаге нарисовала купола собора Василия Блаженного. Депутаты посчитали, что это издевательство над нашим национальным флагом», — цитирует его РИА Новости.

Греф отметил, что некоторые вещи, вроде государственных символов, нейросеть не генерирует. По его словам, государство должно отнестись к молодой технологии с пониманием.

«Хорошо, что прокурор современный попался, с чувством юмора, нас никуда не привлекли», — добавил он.

Глава Сбербанка ранее выразил надежду на то, что искусственный интеллект пока не заменит его на рабочем месте, но данный процесс уже идёт.

Российский лидер заявил, что в России в настоящее время возможен большой скачок в науке для перехода к новому технологическому укладу.