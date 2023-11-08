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Путин присвоил звания генералов 44 офицерам органов внутренних дел и ВС России

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Российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому присвоены генеральские звания 44 офицерам органов внутренних дел и Вооружённых сил России.
Путин присвоил звания генералов 44 офицерам органов внутренних дел и ВС России
  • РИА Новости

Указы опубликованы на портале правовой информации.

В частности, звание генерал-лейтенанта полиции присвоили шести сотрудникам органов внутренних дел, генерал-майором полиции стал 21 сотрудник.

Кроме того, президент присвоил двум сотрудникам звания генерал-майора внутренней службы и генерал-майора юстиции.

Также звание генерал-полковника присвоили одному военнослужащему Вооружённых сил России. Троим военным присвоено звание генерал-лейтенанта, ещё 11 — звание генерал-майора.

Ранее Путин подписал указ о присуждении премии главы государства Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за вклад в укрепление единства нации.

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