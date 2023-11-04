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Путин присудил патриарху Кириллу премию за вклад в укрепление единства нации

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Российский президент Владимир Путин подписал указ о присуждении премии главы государства Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за вклад в укрепление единства нации.
Путин присудил патриарху Кириллу премию за вклад в укрепление единства нации
  • РИА Новости

Соответствующий документ размещён на официальном портале правовых актов.

Отмечается, что решение было принято при поддержке Совета Российской Федерации по межнациональным отношениям.

Патриарх удостоен почётного звания лауреата премии.

4 ноября патриарх Кирилл представил в Успенском соборе Московского Кремля оригинальную Казанскую икону Божией Матери, считавшуюся утерянной более 100 лет назад.

Это именно та икона, перед которой молился князь Пожарский в самое опасное время русской истории, отметил он. Образ датирован 1580 годом.

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