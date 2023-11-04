Путин присудил патриарху Кириллу премию за вклад в укрепление единства нации
- РИА Новости
Соответствующий документ размещён на официальном портале правовых актов.
Отмечается, что решение было принято при поддержке Совета Российской Федерации по межнациональным отношениям.
Патриарх удостоен почётного звания лауреата премии.
4 ноября патриарх Кирилл представил в Успенском соборе Московского Кремля оригинальную Казанскую икону Божией Матери, считавшуюся утерянной более 100 лет назад.
Это именно та икона, перед которой молился князь Пожарский в самое опасное время русской истории, отметил он. Образ датирован 1580 годом.