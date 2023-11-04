Патриарх Кирилл показал подлинник иконы Казанской Божией Матери

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл представил оригинальную икону Казанской Божией Матери, которая считалась утерянной более 100 лет назад. Это икона, которая была в ополчении Минина и Пожарского.

Икона была представлена в Успенском соборе Московского Кремля. «Это событие можно отнести к историческим событиям. Мы видим перед собой подлинник чудотворного образа Казанской Божией Матери, перед которым молился Пожарский и Минин и которая спасла наш народ от иностранной интервенции и неизвестно от каких последствий этой интервенции», — сказал патриарх, слова которого приводит РИА Новости. Он назвал этот образ национальной святыней России.