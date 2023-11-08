RT в Telegram
Подпишись

Пользователи приложения «Метро Москвы» построили более полумиллиарда маршрутов

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что приложение «Метро Москвы» скачали более десяти миллионов раз, а пользователи построили в нём более полумиллиарда маршрутов.
Пользователи приложения «Метро Москвы» построили более полумиллиарда маршрутов
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«В приложении постоянно появляются новые функции. В этом году заработала привязка карт москвича. Теперь пассажиры с льготным проездом могут смотреть историю поездок, студенты — покупать абонементы онлайн», — сказал Собянин.

Кроме того, он добавил, что в приложении можно самостоятельно управлять транспортной картой «Тройка», заморозить годовые проездные билеты на 14 дней, а также направлять обращения с помощью чат-бота.

Ранее сообщалось, что в Москве согласовали проект планировки финального участка Троицкой линии метро.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить