Пользователи приложения «Метро Москвы» построили более полумиллиарда маршрутов

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что приложение «Метро Москвы» скачали более десяти миллионов раз, а пользователи построили в нём более полумиллиарда маршрутов.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«В приложении постоянно появляются новые функции. В этом году заработала привязка карт москвича. Теперь пассажиры с льготным проездом могут смотреть историю поездок, студенты — покупать абонементы онлайн», — сказал Собянин.

Кроме того, он добавил, что в приложении можно самостоятельно управлять транспортной картой «Тройка», заморозить годовые проездные билеты на 14 дней, а также направлять обращения с помощью чат-бота.

Ранее сообщалось, что в Москве согласовали проект планировки финального участка Троицкой линии метро.