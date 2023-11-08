В Хорошёво-Мнёвниках создадут административно-деловой центр

На северо-западе Москвы построят административно-деловой центр по городской программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ).

Об этом, как сообщает НСН, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Административно-деловой центр площадью 70,5 тыс. кв. м будет построен группой компаний «Гранель» по адресу 1-й Силикатный проезд, 13», — отметил он.

Ефимов уточнил, что в здании будут находиться объекты делового управления и общественного питания.

Центр даст столице 5 тыс. новых рабочих мест, добавил он.

Ранее газета «Дни.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что инвесторы построят в столице 56 социальных объектов по городской программе.