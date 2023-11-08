RT в Telegram
Подпишись

Пермские учёные получили новую технологию очистки воды

Короткая ссылка
Учёные из Пермского научно-образовательного центра «Рациональное недропользование» изобрели технологию очистки, которая поможет превратить воду из Кизеловского угольного бассейна в питьевую.
Пермские учёные получили новую технологию очистки воды
  • Gettyimages.ru

Как сообщает URA.RU, решение экологической катастрофы обсудили директор НОЦ Павел Илюшин и губернатор Пермского края Дмитрий Манохин.

«На сегодняшний день центр провёл ряд экспериментов и получил новую технологию очистки воды, которая сейчас отправлена на патентование. При этом достигнуто такое качество очистки, которое позволяет получать даже питьевую воду», — сказали в администрации.

Ранее заммэра Москвы Пётр Бирюков рассказал, что в городе с начала года сделали свыше 2 млн проб качества воды. По его словам, состояние воды на всех этапах специалисты анализируют по 184 показателям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить