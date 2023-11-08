Пермские учёные получили новую технологию очистки воды

Учёные из Пермского научно-образовательного центра «Рациональное недропользование» изобрели технологию очистки, которая поможет превратить воду из Кизеловского угольного бассейна в питьевую.

Как сообщает URA.RU, решение экологической катастрофы обсудили директор НОЦ Павел Илюшин и губернатор Пермского края Дмитрий Манохин.

«На сегодняшний день центр провёл ряд экспериментов и получил новую технологию очистки воды, которая сейчас отправлена на патентование. При этом достигнуто такое качество очистки, которое позволяет получать даже питьевую воду», — сказали в администрации.

Ранее заммэра Москвы Пётр Бирюков рассказал, что в городе с начала года сделали свыше 2 млн проб качества воды. По его словам, состояние воды на всех этапах специалисты анализируют по 184 показателям.