Сын погибшего в ЛНР Филипоненко: взрывное устройство было под местом водителя
Сын депутата Народного совета ЛНР, бывшего начальника управления Народной милиции республики Михаила Филипоненко Иван подтвердил гибель отца.
- Gettyimages.ru
Об этом он рассказал RT.
По его словам, взрывное устройство было заложено там, где сидел водитель.
Ранее источник RT сообщил, что автомобиль полковника Филипоненко взорвали возле его дома в Луганске.
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