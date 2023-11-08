Сын погибшего в ЛНР Филипоненко: взрывное устройство было под местом водителя

Сын депутата Народного совета ЛНР, бывшего начальника управления Народной милиции республики Михаила Филипоненко Иван подтвердил гибель отца.

Об этом он рассказал RT.

По его словам, взрывное устройство было заложено там, где сидел водитель.

Ранее источник RT сообщил, что автомобиль полковника Филипоненко взорвали возле его дома в Луганске.