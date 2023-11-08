ЦБ: регулирование искусственного интеллекта возможно после оценки всех рисков

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на форуме «Финополис» заявила, что введение жёсткого законодательного регулирования искусственного интеллекта в России возможно только после оценки всех рисков.

«В каких-то областях, наверное, возможно и жёсткое законодательное регулирование, считаем, что его надо вводить после тщательного анализа рисков, после консультаций с рынком», — сказала она.

Набиуллина добавила, что ЦБ будет обсуждать этот вопрос с правительством.

В апреле глава Сбербанка Герман Греф допустил риск появления закрытого клуба крупнейших мировых держав в области искусственного интеллекта по аналогии с ядерным клубом.