ЦБ: регулирование искусственного интеллекта возможно после оценки всех рисков
- РИА Новости
«В каких-то областях, наверное, возможно и жёсткое законодательное регулирование, считаем, что его надо вводить после тщательного анализа рисков, после консультаций с рынком», — сказала она.
Набиуллина добавила, что ЦБ будет обсуждать этот вопрос с правительством.
В апреле глава Сбербанка Герман Греф допустил риск появления закрытого клуба крупнейших мировых держав в области искусственного интеллекта по аналогии с ядерным клубом.