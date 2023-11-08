Юрист Соловьёв оценил идею ввести единое пособие для беременных
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Юрист отмечает, что с 2023 года практически все выплаты малоимущим семьям вошли в состав единого пособия.
«Так произошло и с пособием беременным женщинам, вставшим на учёт на ранних сроках. Кроме того, в сторону повышения изменился и сам размер выплат. Если раньше будущие мамы получали 50% от прожиточного минимума по региону, то теперь могут рассчитывать на 75% и даже 100%», — поделился он.
Также Соловьёв добавил, что «суть пособия — оказать помощь, социальную поддержку тем, кто нуждается в ней».
«Сегодня государство предоставляет широкий спектр выплат беременным женщинам и молодым мамам, которые ежегодно компенсируются. Обязанность поддерживать беременных сотрудников возложена и на работодателя. Сегодня беременные женщины поддерживаются государством на всех этапах беременности и родов», — сказал собеседник RT.
Ранее в России предложили ввести единое пособие для беременных.