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Юрист Соловьёв оценил идею ввести единое пособие для беременных

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Анастасия Белоусова
Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, прокомментировал в беседе с RT предложение уполномоченного по правам ребёнка в Республике Татарстан, основателя Национального родительского комитета Ирины Волынец рассмотреть вопрос предоставления выплаты единого пособия по беременности женщинам по факту регистрации беременности.
Юрист Соловьёв оценил идею ввести единое пособие для беременных
  • Gettyimages.ru

Юрист отмечает, что с 2023 года практически все выплаты малоимущим семьям вошли в состав единого пособия.

«Так произошло и с пособием беременным женщинам, вставшим на учёт на ранних сроках. Кроме того, в сторону повышения изменился и сам размер выплат. Если раньше будущие мамы получали 50% от прожиточного минимума по региону, то теперь могут рассчитывать на 75% и даже 100%», — поделился он.

Также Соловьёв добавил, что «суть пособия — оказать помощь, социальную поддержку тем, кто нуждается в ней».

«Сегодня государство предоставляет широкий спектр выплат беременным женщинам и молодым мамам, которые ежегодно компенсируются. Обязанность поддерживать беременных сотрудников возложена и на работодателя. Сегодня беременные женщины поддерживаются государством на всех этапах беременности и родов», — сказал собеседник RT.

Ранее в России предложили ввести единое пособие для беременных.

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