Воздушная тревога в Севастополе отменена

Воздушная тревога в Севастополе отменена. Дым, который появился в районе Севастопольской бухты, — это табельные средства маскировки, используемые военными, отметил губернатор города Михаил Развожаев.

РИА Новости

В 10:20 мск он сообщил о воздушной тревоге в Севастополе. Утром 7 ноября Министерство обороны России сообщало, что силы ПВО перехватили и уничтожили 17 украинских дронов над Чёрным морем и Крымским полуостровом.