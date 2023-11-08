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Воздушная тревога в Севастополе отменена

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Воздушная тревога в Севастополе отменена. Дым, который появился в районе Севастопольской бухты, — это табельные средства маскировки, используемые военными, отметил губернатор города Михаил Развожаев.
Воздушная тревога в Севастополе отменена
  • РИА Новости

В 10:20 мск он сообщил о воздушной тревоге в Севастополе.

Утром 7 ноября Министерство обороны России сообщало, что силы ПВО перехватили и уничтожили 17 украинских дронов над Чёрным морем и Крымским полуостровом.

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