Воздушная тревога в Севастополе отменена
Воздушная тревога в Севастополе отменена. Дым, который появился в районе Севастопольской бухты, — это табельные средства маскировки, используемые военными, отметил губернатор города Михаил Развожаев.
- РИА Новости
В 10:20 мск он сообщил о воздушной тревоге в Севастополе.
Утром 7 ноября Министерство обороны России сообщало, что силы ПВО перехватили и уничтожили 17 украинских дронов над Чёрным морем и Крымским полуостровом.
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