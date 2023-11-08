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RT: в Кирове завели дело на женщину после оскорблений в адрес Татарского

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Уголовное дело завели на жительницу Кирова, которая оскорбительно высказывалась в адрес военкора Владлена Татарского, погибшего в результате теракта в кафе Санкт-Петербурга.
RT: в Кирове завели дело на женщину после оскорблений в адрес Татарского
  • РИА Новости

Как сообщил источник RT, женщина обвиняется в публичной дискредитации российской армии. В конце августа она опубликовала в своей социальной сети видео, в её высказываниях обнаружили нарушения закона.

По данным собеседника, ранее подозреваемая привлекалась к административной ответственности за дискредитацию ВС России.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали мужчину в Воронежской области за дискредитацию российских войск.

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