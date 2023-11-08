RT: в Кирове завели дело на женщину после оскорблений в адрес Татарского
- РИА Новости
Как сообщил источник RT, женщина обвиняется в публичной дискредитации российской армии. В конце августа она опубликовала в своей социальной сети видео, в её высказываниях обнаружили нарушения закона.
По данным собеседника, ранее подозреваемая привлекалась к административной ответственности за дискредитацию ВС России.
Ранее сообщалось, что правоохранители задержали мужчину в Воронежской области за дискредитацию российских войск.