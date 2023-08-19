Полиция задержала мужчину в Воронежской области за дискредитацию ВС России
- РИА Новости
Об этом сообщает «МВД МЕДИА».
В материале сказано, что 38-летний мужчина в мае 2023 года публично совершал действия, направленные на дискредитацию ВС России и нецензурно выражался в их адрес.
Он был задержан полицейскими и доставлен в ОП №1 УМВД России по городу Воронежу для дальнейшего разбирательства.
15 августа Тверской суд Москвы вынес решение о применении штрафных санкций в отношении отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова за дискредитацию армии.