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Отставного полковника ГРУ Квачкова оштрафовали за дискредитацию армии

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Тверской суд Москвы вынес решение о применении штрафных санкций в отношении отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова за дискредитацию армии.
Отставного полковника ГРУ Квачкова оштрафовали за дискредитацию армии
  • РИА Новости

«Квачкову назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. рублей», — сообщили РИА Новости в суде.

Уточняется, что протокол был составлен в соответствии со ст. 20.3.3 КоАП России.

В июне Басманный суд Москвы оштрафовал на 30 тыс. рублей певицу Монеточку* за отсутствие маркировки иностранного агента.

* Включена в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.01.2023.

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