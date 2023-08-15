Отставного полковника ГРУ Квачкова оштрафовали за дискредитацию армии

Тверской суд Москвы вынес решение о применении штрафных санкций в отношении отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова за дискредитацию армии.

«Квачкову назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. рублей», — сообщили РИА Новости в суде.

Уточняется, что протокол был составлен в соответствии со ст. 20.3.3 КоАП России.

В июне Басманный суд Москвы оштрафовал на 30 тыс. рублей певицу Монеточку* за отсутствие маркировки иностранного агента.

* Включена в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.01.2023.