Отставного полковника ГРУ Квачкова оштрафовали за дискредитацию армии
- РИА Новости
«Квачкову назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. рублей», — сообщили РИА Новости в суде.
Уточняется, что протокол был составлен в соответствии со ст. 20.3.3 КоАП России.
В июне Басманный суд Москвы оштрафовал на 30 тыс. рублей певицу Монеточку* за отсутствие маркировки иностранного агента.
* Включена в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.01.2023.