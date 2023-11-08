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Каждый второй работающий россиянин считает себя профессионалом

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Новое исследование, проведённое среди работающих россиян, показало, что каждый второй (48%) считает себя профессионалом своего дела, оценивая свои навыки и умения на пять баллов из пяти.
Каждый второй работающий россиянин считает себя профессионалом
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса по поиску работы и персонала «Работа.ру» и сервиса автоматизации подбора и обработки резюме «СберПодбор».

Ещё 34% респондентов поставили себе четыре балла, 13% — три балла, 3% оценили свой профессиональный уровень на два балла, а 2% — на один балл из пяти.

Оценивая свой профессионализм, респонденты учитывали стаж, большое количество реализованных проектов, постоянное обучение и другие критерии.

Самые высокие оценки у соискателей в сфере медицины и образования — 4,48 и 4,46, а также у специалистов в области управления персоналом — 4,45 балла. Средний балл IT-специалистов — 3,94.

Ранее «Янтарный край» со ссылкой на HeadHunter сообщал, что в Калининградской области по итогам II квартала 2023 года зарегистрировали рост медианной зарплаты в предлагаемых работодателями вакансиях по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

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