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На ВДНХ открылся после реконструкции павильон «Макет Москвы»

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На ВДНХ после реконструкции открылся павильон «Макет Москвы».

Информация об этом появилась на сайте мэра и правительства российской столицы.

«Павильон «Макет Москвы» открылся после работ по техническому обслуживанию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что макет был очищен, также были отремонтированы и отреставрированы отдельные его объекты и сооружения.

Кроме того, частично были заменены светодиодные элементы подсветки.

Ранее на ВДНХ в Москве открылась Международная выставка-форум «Россия».

Позже стало известно, что выставку-форум «Россия» на ВДНХ за три дня посетили почти 450 тыс. человек.

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