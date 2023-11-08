На ВДНХ открылся после реконструкции павильон «Макет Москвы»
Информация об этом появилась на сайте мэра и правительства российской столицы.
«Павильон «Макет Москвы» открылся после работ по техническому обслуживанию», — говорится в сообщении.
Отмечается, что макет был очищен, также были отремонтированы и отреставрированы отдельные его объекты и сооружения.
Кроме того, частично были заменены светодиодные элементы подсветки.
Ранее на ВДНХ в Москве открылась Международная выставка-форум «Россия».
Позже стало известно, что выставку-форум «Россия» на ВДНХ за три дня посетили почти 450 тыс. человек.