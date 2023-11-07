Выставку-форум «Россия» на ВДНХ за три дня посетили почти 450 тысяч человек
- РИА Новости
«Гостями международной выставки-форума «Россия» в первые три дня работы стали 448 тыс. человек. Это рекорд для ВДНХ», — сообщили организаторы.
В день открытия выставки её посетили 191 тыс. человек, 5 ноября — 123 тыс. человек, 6 ноября — 134 тыс. человек.
4 ноября состоялось открытие выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве. Она продлится 161 день — до 12 апреля 2024 года. На выставке представлены более 130 экспозиций и 13 экскурсионных маршрутов более чем с 500 экскурсиями ежедневно.
Множество мероприятий пройдёт в рамках культурно-развлекательной, деловой и образовательной программ выставки.