Выставку-форум «Россия» на ВДНХ за три дня посетили почти 450 тысяч человек

Почти 450 тыс. человек посетили выставку-форум «Россия», которая открылась на ВДНХ в Москве 4 ноября.

«Гостями международной выставки-форума «Россия» в первые три дня работы стали 448 тыс. человек. Это рекорд для ВДНХ», — сообщили организаторы.

В день открытия выставки её посетили 191 тыс. человек, 5 ноября — 123 тыс. человек, 6 ноября — 134 тыс. человек.

4 ноября состоялось открытие выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве. Она продлится 161 день — до 12 апреля 2024 года. На выставке представлены более 130 экспозиций и 13 экскурсионных маршрутов более чем с 500 экскурсиями ежедневно.

Множество мероприятий пройдёт в рамках культурно-развлекательной, деловой и образовательной программ выставки.