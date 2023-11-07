В Рязани эвакуировали пассажиров поезда Москва — Челябинск
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Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
«На станции Рязань-1 в связи с проведением оперативных мероприятий по требованию правоохранительных органов из поезда № 392 сообщением Москва — Челябинск были эвакуированы пассажиры», — приводит сообщение РИА Новости.
Спустя 40 минут поезд продолжил движение по маршруту.
Ранее полиция в Москве задержала пьяного пассажира рейса из Гуанчжоу, заявившего о бомбе.