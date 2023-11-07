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В Рязани эвакуировали пассажиров поезда Москва — Челябинск

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В Рязани эвакуировали пассажиров поезда, следовавшего из Москвы в Челябинск.
В Рязани эвакуировали пассажиров поезда Москва — Челябинск
  • Gettyimages.ru
  • © Roman Drits

Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

«На станции Рязань-1 в связи с проведением оперативных мероприятий по требованию правоохранительных органов из поезда № 392 сообщением Москва — Челябинск были эвакуированы пассажиры», — приводит сообщение РИА Новости.

Спустя 40 минут поезд продолжил движение по маршруту.

Ранее полиция в Москве задержала пьяного пассажира рейса из Гуанчжоу, заявившего о бомбе.

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