В Москве задержали пьяного пассажира самолёта из Гуанчжоу, заявившего о бомбе
Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.
«Один из пассажиров, по внешним признакам находившийся в нетрезвом виде, во время полёта выражался нецензурной бранью, на неоднократные замечания членов экипажа не реагировал», — приводит сообщение РИА Новости.
Кроме того, пассажир заявил, что на поясе под футболкой у него якобы находилась бомба.
Ранее правительство России внесло в Государственную думу законопроект, предполагающий временное разрешение на продажу алкоголя в расположенных в аэропортах магазинах для пассажиров, летающих по России.