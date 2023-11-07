В Москве задержали пьяного пассажира самолёта из Гуанчжоу, заявившего о бомбе

Полиция в Москве задержала пьяного пассажира рейса из Гуанчжоу, заявившего о бомбе.

Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

«Один из пассажиров, по внешним признакам находившийся в нетрезвом виде, во время полёта выражался нецензурной бранью, на неоднократные замечания членов экипажа не реагировал», — приводит сообщение РИА Новости.

Кроме того, пассажир заявил, что на поясе под футболкой у него якобы находилась бомба.

Ранее правительство России внесло в Государственную думу законопроект, предполагающий временное разрешение на продажу алкоголя в расположенных в аэропортах магазинах для пассажиров, летающих по России.