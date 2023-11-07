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Мишустин: по ряду решений в российском IT-ландшафте остаются «белые пятна»

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По ряду решений в российском IT-ландшафте остаются «белые пятна», заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на профильной стратегической сессии.
Мишустин: по ряду решений в российском IT-ландшафте остаются «белые пятна»
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Barwick

Например, пояснил он, существует спрос на программы проектирования для микроэлектроники, для фотоники, автоматизированного контроля качества.

Мишустин отметил, что внедрение передовых продуктов требует изменения технологических и бизнес-процессов.

«Нужна так называемая интеграционная шина для всех российских разработок, которая упростит взаимодействие различных платформ», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в России увеличилось число вакансий для IT-специалистов на 30—40% по сравнению с прошлым годом.

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