Мишустин: по ряду решений в российском IT-ландшафте остаются «белые пятна»
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Например, пояснил он, существует спрос на программы проектирования для микроэлектроники, для фотоники, автоматизированного контроля качества.
Мишустин отметил, что внедрение передовых продуктов требует изменения технологических и бизнес-процессов.
«Нужна так называемая интеграционная шина для всех российских разработок, которая упростит взаимодействие различных платформ», — отметил он.
Ранее сообщалось, что в 2023 году в России увеличилось число вакансий для IT-специалистов на 30—40% по сравнению с прошлым годом.