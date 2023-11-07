Мишустин: по ряду решений в российском IT-ландшафте остаются «белые пятна»

По ряду решений в российском IT-ландшафте остаются «белые пятна», заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на профильной стратегической сессии.

Например, пояснил он, существует спрос на программы проектирования для микроэлектроники, для фотоники, автоматизированного контроля качества.

Мишустин отметил, что внедрение передовых продуктов требует изменения технологических и бизнес-процессов.

«Нужна так называемая интеграционная шина для всех российских разработок, которая упростит взаимодействие различных платформ», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в России увеличилось число вакансий для IT-специалистов на 30—40% по сравнению с прошлым годом.