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Семь человек пострадали в результате ДТП на трассе в Дагестане

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Семь человек пострадали в результате столкновения девяти автомобилей на трассе Махачкала — Каспийск — Аэропорт в Дагестане.
Семь человек пострадали в результате ДТП на трассе в Дагестане
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале МВД МЕДИА.

«Сегодня приблизительно в 17:00 на 9-м км автодороги Махачкала — Каспийск — Аэропорт произошло столкновение девяти транспортных средств», — говорится в сообщении.

В результате аварии были госпитализированы семь человек, говорится в заявлении.

В настоящий момент по факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Первоуральске (Свердловская область) утром 6 ноября на проспекте Космонавтов водитель автомобиля «Газель» насмерть сбил 77-летнюю женщину.

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