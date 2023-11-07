Семь человек пострадали в результате ДТП на трассе в Дагестане

Семь человек пострадали в результате столкновения девяти автомобилей на трассе Махачкала — Каспийск — Аэропорт в Дагестане.

Об этом говорится в Telegram-канале МВД МЕДИА.

«Сегодня приблизительно в 17:00 на 9-м км автодороги Махачкала — Каспийск — Аэропорт произошло столкновение девяти транспортных средств», — говорится в сообщении.

В результате аварии были госпитализированы семь человек, говорится в заявлении.

В настоящий момент по факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Первоуральске (Свердловская область) утром 6 ноября на проспекте Космонавтов водитель автомобиля «Газель» насмерть сбил 77-летнюю женщину.