Семь человек пострадали в результате ДТП на трассе в Дагестане
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram-канале МВД МЕДИА.
«Сегодня приблизительно в 17:00 на 9-м км автодороги Махачкала — Каспийск — Аэропорт произошло столкновение девяти транспортных средств», — говорится в сообщении.
В результате аварии были госпитализированы семь человек, говорится в заявлении.
В настоящий момент по факту ДТП проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Первоуральске (Свердловская область) утром 6 ноября на проспекте Космонавтов водитель автомобиля «Газель» насмерть сбил 77-летнюю женщину.