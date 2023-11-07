МВД: в ходе операции «Нелегал-2023» было депортировано около 15 тысяч мигрантов

Порядка 15 тыс. иностранцев депортировали с территории России во время проведения операции «Нелегал-2023», сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Выявлены 447 лиц, которые находились в федеральном и международном розыске», — добавила она.

Сообщается, что операция проводилась с 19 по 25 июня и со 2 по 8 октября текущего года. В ней участвовали российские правоохранители и их коллеги из государств — членов ОДКБ.

По словам Волк, за операцию удалось выявить около 96 тыс. нарушений миграционного законодательства.

Ранее сообщалось, что МВД России подготовило закон, вводящий ряд запретов для нелегальных мигрантов.