В Дмитрове создадут индустриальный парк «Северные врата»

В подмосковном Дмитрове планируют создать индустриальный парк «Северные врата». В строительство инвестируют около 13 млрд рублей.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Для реализации проекта девелоперской компании «Реставрация-Н» без проведения торгов был предоставлен земельный участок площадью почти 50 га», — заявила заместитель председателя правительства региона, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Парк должен быть достроен до конца 2032 года. На территории разместят производственные и складские объекты.

Ранее сообщалось, что два новых технопарка откроются в Ярославской области в 2024 году.