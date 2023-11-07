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В Дмитрове создадут индустриальный парк «Северные врата»

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В подмосковном Дмитрове планируют создать индустриальный парк «Северные врата». В строительство инвестируют около 13 млрд рублей.
В Дмитрове создадут индустриальный парк «Северные врата»
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Для реализации проекта девелоперской компании «Реставрация-Н» без проведения торгов был предоставлен земельный участок площадью почти 50 га», — заявила заместитель председателя правительства региона, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Парк должен быть достроен до конца 2032 года. На территории разместят производственные и складские объекты.

Ранее сообщалось, что два новых технопарка откроются в Ярославской области в 2024 году.

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