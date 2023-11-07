Два новых технопарка откроются в Ярославской области в 2024 году

В Ярославской области в 2024 году планируется открытие двух детских технопарков «Кванториум».

Об этом информирует АБН24 со ссылкой на региональное правительство.

Согласно опубликованным данным, один их них будет размещён в школе №12 города Рыбинска, а второй — в школе №33 в Ярославле.

В регионе уже работают восемь технопарков, где дети обучаются робототехнике, программированию, инженерным технологиям.

Ранее НСН сообщала, что в Москве в рамках нового стандарта предпрофессионального образования более 6 тыс. учеников медицинских классов школ посетят экскурсии в поликлиниках и многопрофильных стационарах для более полного ознакомления с работой врачей.