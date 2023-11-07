В Петербурге восемь мужчин оштрафовали за имитацию операции ОМОН
- РИА Новости
Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
«Мировой судья судебного участка №210 Санкт-Петербурга признала виновными по ч. 1 ст. 17.12 КоАП России... и назначила наказание в виде штрафа в размере 1,3 тыс. рублей», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее в пресс-службе судебного департамента в Новосибирской области заявили, что судья Молчановского районного суда Томской области Виталий Бажилин был приговорён к условному сроку за получение взятки в крупном размере.