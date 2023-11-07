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В Петербурге восемь мужчин оштрафовали за имитацию операции ОМОН

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Суд оштрафовал восьмерых мужчин за имитацию операции ОМОН на Невском проспекте в центре Петербурга.
В Петербурге восемь мужчин оштрафовали за имитацию операции ОМОН
  • РИА Новости

Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

«Мировой судья судебного участка №210 Санкт-Петербурга признала виновными по ч. 1 ст. 17.12 КоАП России... и назначила наказание в виде штрафа в размере 1,3 тыс. рублей», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее в пресс-службе судебного департамента в Новосибирской области заявили, что судья Молчановского районного суда Томской области Виталий Бажилин был приговорён к условному сроку за получение взятки в крупном размере.

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