В Петербурге восемь мужчин оштрафовали за имитацию операции ОМОН

Суд оштрафовал восьмерых мужчин за имитацию операции ОМОН на Невском проспекте в центре Петербурга.

Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

«Мировой судья судебного участка №210 Санкт-Петербурга признала виновными по ч. 1 ст. 17.12 КоАП России... и назначила наказание в виде штрафа в размере 1,3 тыс. рублей», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее в пресс-службе судебного департамента в Новосибирской области заявили, что судья Молчановского районного суда Томской области Виталий Бажилин был приговорён к условному сроку за получение взятки в крупном размере.