Суд приговорил судью из Томской области к условному сроку по делу о взятке

В пресс-службе судебного департамента в Новосибирской области заявили, что судья Молчановского районного суда Томской области Виталий Бажилин был приговорён к условному сроку за получение взятки в крупном размере.

«Бажилин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК России», — цитирует заявление ТАСС.

Согласно данным дела, в 2018—2020 годы предприниматель передал Бажилину 731 тыс. рублей за общее покровительство при ведении деятельности. При этом по ещё одному эпизоду, в котором фигурировали 160 тыс. рублей, Бажилина оправдали.

Уточняется, что по делу о взятке он получил семь лет условно со штрафом в более чем 1,46 млн рублей. Также его лишили права занимать должности в государственных и правоохранительных органах на пять лет.

Ранее суд в Москве приговорил экс-помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова к 12 годам колонии строгого режима по делу о взятке и совращении малолетних.