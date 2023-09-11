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Суд в Москве приговорил экс-чиновника Россельхознадзора Натарова к колонии

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Суд в Москве приговорил экс-помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова к 12 годам колонии строгого режима по делу о взятке и совращении малолетних.
Суд в Москве приговорил экс-чиновника Россельхознадзора Натарова к колонии
  • РИА Новости

Об этом сообщает прокуратура Москвы.

Также судья обязал его выплатить штраф в размере 18,8 млн рублей и лишил права занимать должности на госслужбе сроком на десять лет.

Уточняется, что он осуждён по двум статьям УК России: ч. 1, 2 ст. 135 (совершение развратных действий без применения насилия в отношении несовершеннолетнего), а также по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере).

Натаров взят под стражу в зале суда.

В апреле 2022 года Натаров был уволен с должности помощника Россельхознадзора.

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