На маршруты Подмосковья вышли 1300 автобусов с USB-зарядками

На маршруты Московской области вышли 1300 новых автобусов большого и среднего классов в 2023 году, заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Подмосковье растёт и меняется — появляются новые микрорайоны. Важно, чтобы общественный транспорт соответствовал. Мы стараемся регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто», — сказал Воробьёв.

Автобусы имеют систему климат-контроля, USB-зарядки, видеонаблюдение. Они уже курсируют на наиболее загруженных маршрутах в городских округах, в том числе в Балашихе.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пассажиры совершили более 23 млн поездок на трамваях и в троллейбусах с начала года.