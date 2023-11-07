На маршруты Подмосковья вышли 1300 автобусов с USB-зарядками
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Подмосковье растёт и меняется — появляются новые микрорайоны. Важно, чтобы общественный транспорт соответствовал. Мы стараемся регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто», — сказал Воробьёв.
Автобусы имеют систему климат-контроля, USB-зарядки, видеонаблюдение. Они уже курсируют на наиболее загруженных маршрутах в городских округах, в том числе в Балашихе.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье пассажиры совершили более 23 млн поездок на трамваях и в троллейбусах с начала года.