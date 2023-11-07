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На маршруты Подмосковья вышли 1300 автобусов с USB-зарядками

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На маршруты Московской области вышли 1300 новых автобусов большого и среднего классов в 2023 году, заявил губернатор Андрей Воробьёв.
На маршруты Подмосковья вышли 1300 автобусов с USB-зарядками
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Подмосковье растёт и меняется — появляются новые микрорайоны. Важно, чтобы общественный транспорт соответствовал. Мы стараемся регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто», — сказал Воробьёв.

Автобусы имеют систему климат-контроля, USB-зарядки, видеонаблюдение. Они уже курсируют на наиболее загруженных маршрутах в городских округах, в том числе в Балашихе.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пассажиры совершили более 23 млн поездок на трамваях и в троллейбусах с начала года.

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