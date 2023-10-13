В Подмосковье пассажиры совершили более 23 млн поездок на трамваях и в троллейбусах с начала года

В Московской области пассажиры совершили свыше 23 млн поездок на трамваях и в троллейбусах с начала 2023 года, что почти на 3 млн больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минтранс.

В настоящее время троллейбусы в регионе курсируют в Химках, Подольске и Видном, трамваи — в Коломне.

«Трамвайные маршруты № 1, 2, 3 и 4 Коломны уже несколько лет являются лидерами по пассажиропотоку — с начала года на них прокатились более 10 млн раз», — заявил глава ведомства Алексей Гержик.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве направят 86 млрд рублей на обновление транспорта в 2024 году.