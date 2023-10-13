В Подмосковье пассажиры совершили более 23 млн поездок на трамваях и в троллейбусах с начала года
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минтранс.
В настоящее время троллейбусы в регионе курсируют в Химках, Подольске и Видном, трамваи — в Коломне.
«Трамвайные маршруты № 1, 2, 3 и 4 Коломны уже несколько лет являются лидерами по пассажиропотоку — с начала года на них прокатились более 10 млн раз», — заявил глава ведомства Алексей Гержик.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве направят 86 млрд рублей на обновление транспорта в 2024 году.