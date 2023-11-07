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В РСТ назвали Черноморское побережье самым популярным для встречи Нового года

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал о самых популярных направлениях для отдыха в новогодние праздники. Черноморское побережье вошло в тройку лидеров.
В РСТ назвали Черноморское побережье самым популярным для встречи Нового года
  • РИА Новости

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Наиболее востребованы — Сочи, Черноморское побережье, Красная Поляна. Около 50% уже забронировано в самой Красной Поляне», — сказал Барзыкин.

На втором месте Москва и Подмосковье, отметил эксперт. Достопримечательности столицы, а также пансионаты, здравницы и усадьбы области традиционно выбирает большой сегмент туристов.

На третьем месте в списке Санкт-Петербург и Северо-Запад в целом, в частности — Карелия.

Кроме того, Барзыкин отметил, что в целом количество бронирований в 2023 году увеличилось по сравнению с 2022 годом.

Ранее сообщалось, что Астрахань и Волгоград названы лучшими направлениями для отдыха в ноябре.

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