Астрахань и Волгоград названы лучшими направлениями для отдыха в ноябре

Эксперты назвали Астрахань и Волгоград одними из лучших городов для отдыха поздней осенью. В ноябре здесь стоит хорошая погода, тепло и комфортно.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис tutu.

Как отметили специалисты, в Волгограде в это время можно покататься на метротраме и посетить Мамаев курган. В Астрахани температура стабильно выше 0 °С, нет снега и красивые достопримечательности, одна из которых — это местная набережная с отличными ресторанами.

Также рекомендуется обратить внимание на южные города — Краснодар, Сочи и Геленджик. Там можно насладиться ухоженными парками, старинными купеческими домами, длинными прогулочными зонами и другими интересными и необычными объектами.

Кроме того, по мнению экспертов, отличный вариант — город Дербент. Здесь путешественников встретит тёплая погода даже ночью. Также интересны пешие прогулки по старому городу и Дербентский музей-заповедник.

Ранее сообщалось, что Ессентуки и Воронеж стали лидерами в списке бюджетных городов для отдыха в ноябре.