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В ГИБДД предложили ограничить до 20 км/ч скорость электросамокатов в Москве

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Госавтоинспекция выдвинула предложение по ограничению скорости движения электросамокатов и других подобных устройств до 20 км/ч в Москве. Такое заявление сделал замначальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Евгений Логиновский.
В ГИБДД предложили ограничить до 20 км/ч скорость электросамокатов в Москве
  • РИА Новости

В рамках выступления в Мосгордуме на круглом столе по теме использования средств индивидуальной мобильности он отметил, что соответствующая мера должна быть введена по аналогии с жилой зоной.

«Я бы хотел выступить с предложением, чтобы по аналогии с жилой зоной ввести на территории города Москвы общее ограничение скорости движения СИМ до 20 км/ч», — цитирует Логиновского ТАСС.

Ранее в Госдуме предложили снизить разрешённую максимальную скорость электросамокатов на тротуарах и в пешеходной зоне с 25 до 15 км/ч.

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