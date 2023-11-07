В ГИБДД предложили ограничить до 20 км/ч скорость электросамокатов в Москве
- РИА Новости
В рамках выступления в Мосгордуме на круглом столе по теме использования средств индивидуальной мобильности он отметил, что соответствующая мера должна быть введена по аналогии с жилой зоной.
«Я бы хотел выступить с предложением, чтобы по аналогии с жилой зоной ввести на территории города Москвы общее ограничение скорости движения СИМ до 20 км/ч», — цитирует Логиновского ТАСС.
Ранее в Госдуме предложили снизить разрешённую максимальную скорость электросамокатов на тротуарах и в пешеходной зоне с 25 до 15 км/ч.