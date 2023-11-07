Специалист в сфере недвижимости Журавлёв: стагнации на российском рынке нет

Независимый эксперт рынка недвижимости Никита Журавлёв в интервью радио «Комсомольская правда» заявил, что, вопреки ожиданиям, в России спрос как на первичное, так и на вторичное жильё остаётся высоким, несмотря на повышение кредитных ставок.

Россияне пытаются приобрести жильё по выгодным условиям до повышения ставок, отметил эксперт.

«Росреестр нам показал за сентябрь, когда произошёл рост ипотечной ставки, рост продаж вторичного рынка недвижимости. Спрос увеличился», — констатировал Журавлёв.

По его признанию, такая динамика удивляет, поскольку не снизились ни цены на объекты, ни спрос.

«Сегодня мы ожидаем ипотечную ставку на вторичном рынке в районе 17—18%... Люди берут и по 16% ипотечную ставку», — резюмировал он.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва сообщала, что с начала 2023 года на месте промзон построили и ввели в эксплуатацию более 4,8 млн кв. м различной недвижимости.