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Автоэксперт оценил проект об исключении ОСАГО из документов при регистрации авто

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Ангелина Шурпина
Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Госдума приняла в I чтении законопроект, исключающий ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации транспорта.
Автоэксперт оценил проект об исключении ОСАГО из документов при регистрации авто
  • РИА Новости

По словам специалиста, много людей ездят совсем без полиса ОСАГО и столкновение с таким водителем «довольно болезненно».

«Я знаю таких случаев много, когда люди годами пытались получить какие-то деньги. Сейчас в перерегистрации хотя бы какой-то контроль есть, я понимаю, что это не свойственная функция для ГИБДД, потому что это не относится к автомобилям, к его безопасности, номерам и так далее, но всё-таки это какой-то способ контроля», — считает Моржаретто.

Ранее стало известно о том, что Госдума приняла в I чтении законопроект, исключающий ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации транспорта.

В сообщении говорится, что автором инициативы является председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.

В тексте пояснительной записки отмечается, что  также законопроект предполагает внесение изменений в закон об ОСАГО и в закон о безопасности дорожного движения, которые исключат обязанность заключения договора ОСАГО до совершения регистрационных действий.

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