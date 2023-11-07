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Аксёнов: Крым поддерживает строительство железной дороги через новые регионы

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Крым поддержал проект строительства железной дороги от Ростова-на-Дону через новые регионы в республику в качестве альтернативы маршрута по Крымскому мосту.
Аксёнов: Крым поддерживает строительство железной дороги через новые регионы
  • Gettyimages.ru

«Принципиально идею поддерживаю. Нас, конечно, интересует прямая ветка — мы бы серьезно логистику сократили и в меньшей степени зависели бы от Крымского моста, который больше 28—30 пар за сутки не пропустит», — цитирует РИА Новости главу Крыма Сергея Аксёнова.

Он добавил, что окончательный проект строительства ещё на стадии обсуждения.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил о начале постройки железной дороги между Ростовом и Крымом. По его словам, строительство уже начато со стороны Донецка.

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