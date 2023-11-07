Греф сообщил о своём переизбрании на должность главы Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил о своём переизбрании на должность главы финансового учреждения.

Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам заседания набсовета.

«Сегодня у нас состоялось заседание наблюдательного совета, очень важная веха для нас... Сегодня был переизбран президент, председатель правления банка на четырёхлетний срок», — заявил Греф.

Ранее стало известно, что Роман Горюнов уйдёт с поста генерального директора СПБ Биржи, а его место займёт его первый заместитель Евгений Сердюков.